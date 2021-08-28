Hentbolda İzmir'de iki turnuva yapılacak

Hentbol Süper Lig'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor kadın ve erkek hentbol takımları, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir Fuarı dolayısıyla iki turnuvaya ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, kadın hentbol takımının ev sahipliğinde düzenlenecek "Zafer Kupası"nda İzmir temsilcisinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Konyaaltı Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi yer alacak. Maçlar, 29 Ağustos-1 Eylül'de Celal Atik ve Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkek hentbol takımının yer alacağı "Fuar Kupası"na ise Beşiktaş Aygaz, Beykoz Belediyesi, Spor Toto ve Ormanspor katılacak. Turnuva 1-4 Eylül tarihlerinde yine Celal Atik ve Serdar Yereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonları takip etmek isteyenlerin 2 doz Kovid-19 aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerektiği, aşıları bulunmayanların PCR testiyle müsabakaya girebilecekleri bildirildi.

Salona girişlerde tüm sporseverlerin, HES kodunu ve aşı kartını görevli personele göstermesi gerektiği kaydedildi.