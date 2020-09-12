Hentbolda İzmir Fuar Kupası son gün müsabakalarıyla tamamlandı

Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir Fuar Kupası sona erdi.

Celal Atik Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Beşiktaş Aygaz, Spor Toto ve Beykoz Belediyespor'un yer aldığı organizasyonun üçüncü ve son gününde iki karşılaşma oynandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri uyarınca seyircisiz yapılan organizasyonda bugün İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 28-23 yendi. Spor Toto da Beykoz Belediyespor'u 24-23'lük skorla mağlup etti.