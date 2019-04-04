Hentbolda Kadın Millilerin Elemelerdeki Rakipleri Belli Oldu
40 dakika önce
Hentbol Kadın Milli Takımı'nın, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu.
Hentbol Kadın Milli Takımı'nın, 2020 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu. Norveç
ve Danimarka
'nın 4-20 Aralık
2020 tarihleri arasında düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda elemele grupları belli oldu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag
'ta gerçekleştirilen kura çekimine 3'üncü torbadan katılan Türkiye
, 6'ncı grupta Fransa
, Hırvatistan
ve İzlanda
ile eşleşti. Elemelerde, grup maçları 25 Eylül
2019 tarihinde başlayıp, 31 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak müsabakalarla sona erecek.
4'er takımlı 7 grupta oynanacak müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 takım finallerde mücadele edecek.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:58 Kaynak: DHA
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