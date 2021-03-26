Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi
26.03.2021 16:23
Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.
Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçı, ev sahibi ekibin bazı sporcularının Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 28 Mart Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanması planlanan Yalıkavakspor-Lokomotiva Zagreb maçının, Yalıkavakspor'da maç öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde bazı sporcuların sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından iptal edildiği bildirildi.
Müsabaka ile ilgili kararı EHF'nin açıklayacağı duyurulurken, Yalıkavakspor camiasına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu.
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