Son Dakika Haberleri: Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor
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Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor

2 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini yarın Ankara'da bulacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor, System.String[]

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini yarın Ankara'da bulacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.

THF Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.

Kastamonu Belediyespor, Süper Kupa, Muratpaşa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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