Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor
1 saat önce
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.
THF Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.
Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:46
Ahmet Nur Çebi'den başkanlık yorumu: Benim ağzımdan duymadığınız sürece inanmayın İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek Abdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Ayrılabilirim Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!