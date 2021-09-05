Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor

Kastamonu Belediyespor, geride kalan sezonda Kadınlar Süper Lig'de ve Türkiye Kupası 'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Türkiye Kupası'nda final oynamıştı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor , yarın Ankara 'da karşılaşacak.

Son dakika: İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak

Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak

Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı

"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi