Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor

Hentbol Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın Ankara'da karşılaşacak.
Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Kastamonu Belediyespor, geride kalan sezonda Kadınlar Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Türkiye Kupası'nda final oynamıştı.
Kaynak: AA
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