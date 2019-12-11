Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur heyecanı başlıyor

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 13-15 Aralık'ta oynanacak.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur heyecanı başlıyor, System.String[]

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 13-15 Aralık'ta oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur müsabakaları üç ayrı grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak.

A Grubu müsabakaları Mardin'de, B Grubu karşılaşmaları Elazığ'da, C Grubu maçları ise Ankara'da yapılacak.

Gruplarında ilk sırada yer alan 3 takım ve 3 grupta en iyi ikinci olacak 2 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final müsabakalarına gruplardan gelecek 5 takım ile Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor takımları katılacak.

Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı şöyle:

A Grubu (Artuklu Spor Salonu)

13 Aralık Cuma:

13.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Mardin 1947 Sağlıkspor

14 Aralık Cumartesi:

13.00 Yalıkavak Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor

15 Aralık Pazar:

15.30 Mardin 1947 Sağlıkspor-Yalıkavak Belediyespor

B Grubu (15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu)

13 Aralık Cuma:

14.00 Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma

16.00 Görele Belediyespor- Aksaray Belediyespor

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Görele Belediyespor

16.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

15 Aralık Pazar:

14.00 Aksaray Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma

16.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor

C Grubu (Polatlı Yeni Spor Salonu)

13 Aralık Cuma:

13.00 Polatlı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor

14 Aralık Cumartesi:

13.00 Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

15 Aralık Pazar:

13.00 Polatlı Belediyespor-Pazarspor

Türkiye Kupası, Elazığ, Mardin, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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