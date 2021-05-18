İzmir BŞB hentbolda çifte final peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyespor, erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası'nda final biletini almak için yarın iki önemli maça çıkacak.

Hentbol Türkiye Kupası'nda ilk 4'e kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın ve erkek hentbol takımları, yarı finalin ilk maçlarını yarın oynayacak. Erkeklerde lig şampiyonu Spor Toto'yu saat 15.00'de konuk edecek İzmir ekibi, kadınlarda ise saat 18.00'de Konyaaltı Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş maçları 23 Mayıs Pazar yapılacak ve finale kalan ekipler belli olacak.