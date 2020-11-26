Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belirlendi

Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen kura çekiminde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleşti.

Grup maçları 9-10 Ocak 2021'de başlayacak ve ilk 2 sırada yer alan takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.