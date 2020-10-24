Hentbolda Kovid-19 vakaları nedeniyle Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 5 maç ertelendi - Son Dakika

Hentbolda Kovid-19 vakaları nedeniyle Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 5 maç ertelendi

24.10.2020 17:47
Hentbolda Kovid-19 vakaları nedeniyle Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 5 maç ertelendi, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de bazı sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, bu nedenle bugün ve yarın oynanması planlanan 5 maçın ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de bazı sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, bu nedenle bugün ve yarın oynanması planlanan 5 maçın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor ve MYK Hentbol ile Beşiktaş Aygaz'ın sporcu ve teknik ekibine yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuçların tespit edildiği bildirildi.

Bu nedenle bugün oynanması planlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol ile Beykoz Belediyespor- Spor Toto ve Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakalarının ertelendiği belirtildi.

Ayrıca Beşikaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Salı günü oynayacağı Nexe Nasice maçının da ertelendiği kaydedildi.

Kadınlarda 2 maç ertelendi

Kadınlar Süper Lig takımlarından Üsküdar Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde yapılan Kovid-19 testlerinde de sporcu ve antrenörlerde pozitif sonuçların tespit edildiği ifade edildi.

Bu nedenle yarın oynanması planlanan Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakalarının da ertelendiği aktarıldı.

Federasyon, testi pozitif çıkan sporcu ve antrenörlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Sporcu, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda Kovid-19 vakaları nedeniyle Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 5 maç ertelendi - Son Dakika Spor

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