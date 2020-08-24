Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de ilk hafta maçları 26-27 Eylül'de oynanacak. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da grup kuraları çekildi.
KADINLAR SÜPER LİG
Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor
Görele Belediyespor- Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma
Sivas Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor
Konyaaltı Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor
Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor- Yenimahalle Belediyespor
ERKEKLER SÜPER LİG
Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:
Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor
MYK Hentbol-Spor Toto
Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi- Beşiktaş Aygaz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Göztepe
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği- Köyceğiz Belediyespor
Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor-Güneysuspor