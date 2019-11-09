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Hentbolda maçın ardından

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı.

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı. Şu anda gruplar bize çok yakın gözüküyor." dedi.

Hakan Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Maçı 7 farkla kazandıklarını hatırlatan Günal, şöyle konuştu:

"Çift devreli bir eşleşme. İlk maçı 7 farkla aldık. İkinci maça hazırlanmamız için önümüzde 1 hafta var. 'Minimum 6 farkla almalıyız.' diyorduk, 7 farkla bitti. Maçın gidişatına baktığımızda, yaptığımız çok fazla basit hata ve kaçırdığımız çok fazla top var. Ümit ediyorum ki bu hataları Macaristan'da tekrarlamayacağız ve turu geçen taraf biz olacağız. Bugün maç 10 fark ve üstünde de bitebilirdi ama olmadı. Şu anda gruplar bize çok yakın gözüküyor."

Günal, gruplara kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

Macaristan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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