Hentbolda maçın ardından - Son Dakika
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Hentbolda maçın ardından

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Daha kazanılmış bir şey yok. Şu anda aldığımız sadece 2 puan var. Hedefimiz gruptan çıkmak.

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 33-27 mağlup eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, "Daha kazanılmış bir şey yok. Şu anda aldığımız sadece 2 puan var. Hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.

Hakan Günal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok önemli 2 puan aldıklarını ifade eden Günal, "Hep söylüyoruz gruptaki ilk iki maçta Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı beklemediğimiz iki mağlubiyet aldık. Bu iki mağlubiyetle gruplara başladık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.

Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getiren Günal, şunları kaydetti:

"Daha kazanılmış bir şey yok. Şu anda aldığımız sadece 2 puan var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'in birbiriyle oynayacağı maçlar çok önemli. Haftaya Most karşısında tekrar galip gelip sonra Schaeffler deplasmanından puan çıkarmaya çalışacağız. Umarız matematik bizim istediğimiz şekilde gelişir. İnisiyatif hala bizde değil. Gruplardaki inisiyatifi ele geçirmek istiyoruz."

Hakan Günal, takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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