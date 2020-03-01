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Hentbolda maçın ardından

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Çok kolay değil fakat teslim olmak yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Çok kolay değil fakat teslim olmak yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın bu kadar farklı biteceğini beklemediğini söyledi.

Sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten Günal, "İlk yarıda 10. dakikadan itibaren inanılmaz bir şekilde şaşkınlık yaşadık. Onu düzeltmemiz ilk yarı için mümkün olmadı. İlk yarıdaki 12 fark iki takım arasındaki farkı göstermiyor. Sadece bizim yaptığımız hataları gösteriyor." diye konuştu.

Siofok ile aralarında büyük bir fark olmadığını ifade eden Günal, "Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama biz de çok iyi bir takımız. Bitmiş bir şey yok ama çok çok zor bir maç var önümüzde. Çok kolay değil fakat teslim olmak yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Günal, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan Kastamonu taraftarına teşekkür etti.

Hentbolda maçın ardından

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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