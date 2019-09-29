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Hentbolda milli maçın ardından

29 dakika önce

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan'a 30-21 yenildikleri maçta, basit hatalar yaptıklarını söyledi.

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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan'a 30-21 yenildikleri maçta, basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Ünsal, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıklarını, fakat rakiplerinin güçlü olduğunu belirtti.


Hırvatistan karşısında basit hatalar yaptıklarını ifade eden Ünsal, asıl hedeflerinin 2022'deki şampiyona olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İzlanda ve bizim grupta şansı düşük takımlar olduğunun farkındaydım. Genç bir takımla yola çıkmaya karar verdik. Hedefimiz, 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Oynadığımız ikinci maçımızı da kaybettik. Yeni ve genç bir takımız. Güçlü takımlar kadar çalışarak, onlar kadar maç oynayarak, onlardan daha güçlü bir takım oluşturabilmek için mücadele edeceğiz. Umarım hentbol camiası bu desteği verir. Çocuklarımız da 2022'deki Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer alırlar."

Hırvatistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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