Hentbolda milli takım kampları iptal edildi

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Kadın Takım ve Yıldız Erkek Milli Takım kamplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Aksaray'da yapılması planlanan A Milli Kadın Takım kampı ile 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan Yıldız (18 yaş) Erkek Milli Takım kampı Kovid-19 salgını kapsamında iptal edilmiştir." denildi.