Hentbolda Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Hentbolda Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi

6 saat önce

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de bugün oynanması gereken Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, rakip takımı Trabzon'a götürecek uçak seferinin iptal edilmesi nedeniyle ertelendi.

Hentbolda Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi, System.String[]

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de bugün oynanması gereken Pazarspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, rakip takımı Trabzon'a götürecek uçak seferinin iptal edilmesi nedeniyle ertelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, kadın hentbol takımının Pazarspor'la oynayacağı karşılaşma için kafilenin Trabzon'a gideceği uçağın hava şartlarından dolayı kalkmadığı, bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Mücadelenin tarihi ve saatinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Pazarspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının bugün saat 17.00'de Rize'nin Pazar ilçesindeki Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanması planlanmıştı.

Öte yandan dün Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Ordu Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor kafilesinin Ordu Giresun Havalimanı'ndaki uçuşunun iptal olması nedeniyle kara yoluyla Samsun'a geçtiği belirtildi.

Kafilenin yarın sabah İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e geleceği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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