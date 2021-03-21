Hentbolda rakipler belli oluyor

Play-off turu müsabakaları, 16-17 ve 20-21 Nisan 2021 tarihleri arasında oynanacak. Turu geçen 10 takımın yanı sıra son Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'e giren Norveç , Fransa , Hırvatistan , Danimarka , son dünya şampiyonu Hollanda ve ev sahibi İspanya, finallere katılmaya hak kazanacak.

Finlandiya 'nın elemelerden çekilmesiyle grupta Portekiz ile play-off turuna katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

İspanya 'da 2-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonanın play-off turu kuraları, yarın TSİ 13.00'te Avusturya 'nın başkenti Viyana 'da bulunan Avrupa Hentbol Federasyonunun merkezinde çekilecek.

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