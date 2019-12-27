Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı - Son Dakika Spor

Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı

6 saat önce

Hentbol Küçük Erkekler-Kızlar müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.

Hentbolda şampiyon Anadolu Kalkınma Vakfı, System.String[]

Hentbol Küçük Erkekler-Kızlar müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.


Okul Sporları Federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği küçükler hentbol kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar Cumayeri Spor Salonunda gerçekleştirildi. Hentbol Küçük Kızlar kategorisinde Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Gümüşova Fatih Ortaokulu ikinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu üçüncü, Pırpır Ortaokulu dördüncü olurken erkeklerde ise Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu birinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu ikinci, Azmimilli Ortaokulu üçüncü ve Pırpır Ortaokulu dördüncü oldu. - DÜZCE

Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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