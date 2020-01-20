Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç... - Son Dakika Spor

Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

6 saat önce

Bugün Sivas'ta yapılacak Türkiye Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.

Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç..., System.String[]

Bugün Sivas'ta yapılacak Türkiye Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.


Sporcu sağlığını çok zor durumda bırakacak bu fikstür spor camiası tarafından büyük tepki aldı. Aynı günde 2 maç koyulan şampiyona sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan açıklama bekleyen kulüpler büyük tepki gösterdi. An itibariyle 3 takım turnuvadan çekildi.


Pazarspor, Aydın PTT, Çankaya Eğitim turnuvadan çekildi.

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:09 
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