Hentbolda şaşırtan fikstür! 1 günde 2 maç...

Bugün Sivas'ta yapılacak Türkiye Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda maçların oynanacağı tarihler açıklandı.



Sporcu sağlığını çok zor durumda bırakacak bu fikstür spor camiası tarafından büyük tepki aldı. Aynı günde 2 maç koyulan şampiyona sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan açıklama bekleyen kulüpler büyük tepki gösterdi. An itibariyle 3 takım turnuvadan çekildi.



Pazarspor, Aydın PTT, Çankaya Eğitim turnuvadan çekildi.