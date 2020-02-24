Hentbolda yarı finale yükselen il takımları belli oldu

Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde 18- 22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Işıkkent Spor Salonu ve Milli Eğitim Çalışan Spor Salonundaki müsabakalara 11 ilden, 22 takım, 308 sporcu katıldı.



Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda mücadele etti. Müsabakaların yarı finale yükselen İl takımları belli oldu. Erkeklerde Isparta Hızırbey Ortaokulu, İzmir Uzun Hasan Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, kızlarda ise Denizli Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, İstanbul Adnan Kahveci Ortaokulu ve Kırşehir Sırrı Karadaş Ortaokulu gruplarında birinci olarak, yarı finale yükseldi.



Yarı finale yükselen takımlara madalyaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek tarafından takdim edildi. İl Müdürü Murat Gevrek, dereceye giren il takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ISPARTA