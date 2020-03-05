Hentbolda Yenimahalle Belediyespor'un hedefi kupa şampiyonluğu - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda Yenimahalle Belediyespor'un hedefi kupa şampiyonluğu - Son Dakika Spor

Hentbolda Yenimahalle Belediyespor'un hedefi kupa şampiyonluğu

7 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükselen Yenimahalle Belediyespor, kupaya uzanmak istiyor.

Hentbolda Yenimahalle Belediyespor'un hedefi kupa şampiyonluğu, System.String[]

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükselen Yenimahalle Belediyespor, kupaya uzanmak istiyor.

Yarı final rövanşında dün deplasmanda Yalıkavakspor'a 21-17 yenilen, ilk maçtaki 27-20'lik galibiyetin avantajıyla finale çıkan Yenimahalle Belediyespor, finaldeki rakibini bekliyor. Finaldeki diğer takım, Muratpaşa Belediyespor- Kastamonu Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Yenimahalle Belediyespor Antrenörü Serdar Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah finalde kazanacak ve bu kupayı Ankara'ya getireceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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