Hentbole 200 öğrenci ile alt yapı yeni sezona hazırlanıyor
9 saat önce
Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya ve Sahra Galip Ortaokulu, Danişment Gazi Mahallesi'nde Zenger Güç Ortaokulu'nda sporcu taraması yapıldı.
Talas
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
TOKİ Şehit Levent Çetinkaya
ve Sahra Galip Ortaokulu, Danişment Gazi Mahallesi'nde Zenger Güç Ortaokulu'nda sporcu taraması yapıldı.
Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya ve Sahra Galip Ortaokulu, Danişment Gazi Mahallesi'nde Zenger Güç Ortaokulu'nda sporcu taraması sonrasında 2007-2008-2009 doğumlu öğrencilerinden 200'e yakın kız ve erkek sporcuları ile yeni sezon çalışmalarına başladı.
Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Hentbol Antrenörü Levent Kaya, "Hem okul takımı hem de kulüplü takım olarak iyi bir takım oluşturarak şehrimizi başarı ile temsil etmek istiyoruz. Sporcu taraması yapılan üç okulda hentbol branşında ciddi başarıla imza atmış okullar. Yaptığımız çalışmaların meyvesini hem okullu hem de kulüplü müsabakalarda alacağız. Hem topluma faydalı bireyler yetişmesi hem de ülkemize sporcu yetişmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - KAYSERİ
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