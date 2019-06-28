Son Dakika Haberleri: Hentbolun başarılı antrenörleri sertifikalarını aldı
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Hentbolun başarılı antrenörleri sertifikalarını aldı

1 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından onaylanan Master Coach Pro Lisans Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Hentbolun başarılı antrenörleri sertifikalarını aldı, System.String[]
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından onaylanan Master Coach Pro Lisans Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene federasyon başkanı Bilal Eyuboğlu, yönetim kurulu üyeleri, kursiyerler, antrenörler ve diğer yetkililer katıldı.

Master Coach Pro Lisans Kursu'nu başarıyla tamamlayan 44 antrenöre sertifikalarını başkan Bilal Eyuboğlu, başkan vekilleri Adem Ceylan ve Hakan Gültekin ile yönetim kurulu üyeleri verdi.
Sertifika töreni öncesinde konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, "Hocalarımızla yoğun bir çalışma yaparak hentbol adına güzel bir projeyi hayata geçirdik. İnanıyorum ki bize çok büyük bir katkısı olacak. 2019-2020 sezonunda bunları sporculara aktaracaksınız. Bizler geçiciyiz. Sizler kalıcısınız. Sizlerin vereceği destekle hentbol iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:00 Kaynak: AA
türkiye, avrupa, lisans, hentbol, Spor
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