SPOR Hentbolun En'lerinde DHA'ya iki ödül - Son Dakika

SPOR Hentbolun En'lerinde DHA'ya iki ödül

İZMİR,(DHA) - Türkiye'nin en kapsamlı hentbol internet platformu Hentbolhaber.net sitesinin organize ettiği 2020-2021 Sezonu Hentbolun En'leri ödül töreni İzmir'de bir otelde düzenlendi. Ödül töreninde Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri 2 ödüle birden layık görüldü. Daha önce jüri tarafından belirlenen ve hentbolseverlerin oylarıyla seçilen isimler plaket ve ödüllerini alırken, DHA adına spor muhabirleri Nesrin Aydın Yaldız ve Onur Atış ödüllendirildi.

Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar ile yaptığı röportajla tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Nesrin Aydın Yaldız ve hentbola haberleriyle katkı veren Onur Atış'a plaket takdim edildi. Geceyi organize eden Hentbolhaber.net kurucusu Fırat Beyde, "Bizim için gerçekten zor geçen, bilinmezlerle ve sürprizlerle dolu bir sürecin sonunda sizinle bir arada olmak bizim için bir gurur vesilesi. Hentbolhaber.net olarak, kendi adımıza ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hentbol ailesini bir parçası olarak gecede bulunan hentbolun en değerli paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.