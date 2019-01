Hentbolun Yıldızlarından Başkan Kocadon'a Teşekkür

Bodrum'a hentbol sahalarında Süper Lig heyecanını yaşatan Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı oyuncuları ve yöneticileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek destekleri için kendisine teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta oynadığı eleme maçlarında gösterdiği üstün performansıyla Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen THF Türkiye Kupası Maçları 2. Turu C Gurubu ikincisi olarak çeyrek finale yükselen Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı, Bodrum'un gururu oldu. Takımın 16 kadın oyuncusu; Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, As Başkan Selim Yıldız, Sayman Başar Bıyıklı, Genel Kaptan İzzet Oğuz, Genel Sekreter Hayrullah Kayacan ve yönetim kurulu üyelerinden Temel Günay ve Erdem Yıldız, antrenör Ali İhsan Tekin ve yardımcı antrenörler Mehmet Deniz ve Ersin Baran ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek bunca zaman verdiği destekler için teşekkür etti.



Ziyarette, 26 Ocak Cumartesi günü saat 16: 30'da Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılacak olan 2. yarının ilk maçı Bursa Osmangazi ve Yalıkavak Spor hentbol müsabakasına Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u davet eden Kulüp Başkanı Mehmet Esen, "Henüz süper lige yeni çıkan bir takım olarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bizim her zaman kazanmaya olan kararlılığımız, her çıktığımız maçta en büyük motivasyonumuz oluyor. Oynadığımız kupa maçlarında neredeyse bütün rakiplerimizi eleyerek, kupada çeyrek finale kadar yükseldik. Kupa maçlarında eşleştiğimiz Kastamonu Belediyesi GSK, THF Kadınlar Süper Ligi Lideri konumunda. Yani artık rakiplerimiz oldukça güçlü. Önümüzde uzunca bir süremiz var. Lig maçlarımız var. Türkiye Kupası'nı hedefimizin odağına yerleştirdik. 27 Şubat'a kadar iyi hazırlanıp, kupa mücadelemizi devam ettirmek en büyük amacımız. Biz birbirimize inanıyoruz. Bu mücadeleyi de kazanmak en büyük arzumuz. Kendi evimizde lider takımı ağırlayacağız. Bu da bizim en büyük avantajımız. Seyircimizin, Bodrum'un bize desteği o maçta tam olacaktır. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. O nedenle maça daha avantajlı başlayacağımızı düşünüyorum. Bize inanarak destek veren tüm kişi ve kurumlara, özellikle de Bodrum Belediye'mize ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Nazik ziyaretleri için teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını dileyen Başkan Kocadon ise, "Bodrum'da özellikle son yıllarımız, spor anlamında çok verimli geçti ve çok da güzel şeyler yaşadık. Biz perdenin ön yüzündeki kişileriz, esas kahramanlar ise sizlersiniz. Hocalarınız, aileleriniz ve size destek verenler… Bodrum gerçekten sporda güzel günler yaşıyor. Özellikle taraftarıyla birlikte. En son Bodrumspor'umuzun ilk 16'ya kalması, sonra sizin ilk 8'e kalmanız, geçen yıl ise Süper Lige çıkmanız; Bunlar hep Bodrum için güzel şeyler. Tabi ki sizlerin en büyük özelliği de insanlara örnek olmanız. Özellikle yetişmekte olan nesillerin hepsi şu anda sizin yerinizde olmak için can atıyorlar. Bu da elbette insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Çünkü sizler örnek oldukça, başarılarınız geldikçe insanlar heves ediyor hentbolcu olmaya, basketbolcu veya futbolcu olmaya, yüzücü olmaya… Özellikle ilçe olarak yelkende çok iyiyiz. Bunlar hep tabi ki yeni nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Onun için hepinizi canı gönülden kutluyorum" dedi.



İkinci tur maçları kapsamında ilk maçını Mardin Belediye Spor ile oynayan ve bu maçı kazanarak çeyrek finali garantileyen Yalıkavak Spor Kulübü, gurup ikincisi olarak tamamladığı karşılaşmaların sonunda THF 2018-2019 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelelerinde Bodrum Bayrağını dalgalandırmaya hak kazandı. 4 grupta oynanan Hentbol Kadınlar Türkiye kupası 2. tur maçlarının ardından A grubunda Yenimahalle Belediyesi SK ve Ardeşen GSK, B grubunda Üsküdar Belediyesi SK ve Aksaray Belediyesi GSK, C grubudan MuratpaşaBelediyesi SK ve Yalıkavakspor, D grubunda ise Kastamonu Belediyesi GSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK gruplarında ilk iki sırayı alıp çeyrek finalist oldular.



Çeyrek final karşılaşmaları kapsamında ilk maçlarını 27 Şubat tarihinde oynayacak olan Yalıkavak Spor Kulübü, lider Kastamonu Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Hentbol Türkiye Kadınlar Kupası Çeyrek Final mücadelesinde lider Kastamonu Belediyesi GSK ile Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak olan Yalıkavak Spor Kulübü, bu mücadeleyi kazandığı taktirde, 16 Mart tarihinde Ardeşen GSK - Üsküdar Belediyesi SK karşılaşmasının kazananı ile rövanş maçı oynayacak. - MUĞLA

