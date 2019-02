Henüz Hiçbir Şey Kazanmadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, henüz hiçbir şey kazanmadıklarını vurgulayarak, "Aynı istek ve tutku ile devam etmeliyiz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, henüz hiçbir şey kazanmadıklarını vurgulayarak, "Aynı istek ve tutku ile devam etmeliyiz. Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik. Buna ulaşmak için Yeni Malatyaspor maçı çok önemli." dedi.



Spor Toto Süper Lig'de 22 Şubat Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Karadeniz ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını ancak moralli olduklarını belirtti.



İkinci yarıda ilk beş haftanın düşündüklerinin üstünde geçtiğini ifade eden Buruk, "Her maçı kazanmayı hayal ediyoruz. İkinci yarıdaki galibiyetler ligin sıralamasındaki yerimizi yukarı taşıdı ama halen küme düşme hattının bir puan üstündeyiz. Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik. Buna ulaşmak için Yeni Malatyaspor maçı çok önemli. Moralliyiz ve kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Kendi saha ve seyircileri önünde performanslarını daha yukarı çekmeleri gerektiğine değinen Okan Buruk, "İç sahada belli bölümleri iyi oynayamıyoruz. Bunu değiştirmeliyiz. Seyircimiz ile daha agresif, istekli olmalıyız. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Önümüzde uzun lig var. Aynı istek ve tutku ile devam etmeliyiz. Antrenman kalitesi çok iyi. Bunu maça taşımak istiyoruz. İnşallah kaliteyi Yeni Malatyaspor maçına taşırız." ifadelerini kullandı.



Buruk, sonradan oyuna giren oyuncuların takıma katkı sağlamaya başladığını kaydederek, "Petrucci ve Saadane'nin eksikliğine rağmen bu hafta iyi işler yaptık. Herkes maça hazır. Birlik olunması, beraber sevinilmesi, maç sonu pozitif ortam bizim için çok sevindirici. Türk oyuncuların takıma sahip çıkmaları yeni gelen oyuncuların alışma sürecini kısalttı." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde kalmak için gerekli puan barajının yükseğe çıkabileceğine değinen Okan Buruk, şöyle devam etti:



"Toplanacak puanlar belirsiz. Ligi nasıl bitireceğimiz çok önemli. Ligin ilk yarısına iyi başlamış, yüksek puan toplamış takımlardan çok, yükselişe geçen takımlar var. Bu tabloda ilk 7 takımın dışındakilerin küme düşme hattının içinde olduğunu düşünüyorum. 18. sıradan 7. sıraya kadar herkesin ligde kalma veya küme düşme şansı eşit. Kalan periyotta en iyisini yapanlar ligde kalacak. Puanlar yakın olduğu için yukarı da aşağı da çok hareketli olabilir. Ciddiyeti elden bırakamayız. Hiçbir şey kazanamadık. Ayaklarımızı çok sağlam bir şekilde yere basmalıyız."



Fenerbahçe'nin durumu



Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin 24 puanda olduğunu hatırlatan Okan Buruk, "Fenerbahçe kolay maç kazanamıyor. Zorlu bir periyoda giriyor. Belki 3-4 maç seri yakalayabilir. Gerçekten herkes birbirine çok yakın. Aşağıdaki takımlar, seri yakalayan her takım yukarı tırmanabilir." diye görüşlerini aktardı.



İkinci yarıda dört takımın öne çıktığını aktaran Buruk, "Bunlardan biri olmamız bizi sevindiriyor. Yenilenen bir takımız. Üzerine koyarak ilerleyeceğimize inanıyorum. Daha iyi şeyler yapma gücümüz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun olarak daha iyi işler yapabiliriz. Bunun için kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Öncelikle önemli olan maç kazanmak." ifadelerini kullandı.



"Milli takım için elimizden geleni yaparız"



Okan Buruk, adının A Milli Takım için geçmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Türk Milli Takımı'nın teknik direktörülüğünü yapmak her Türk teknik adamın hayalidir. Tüm teknik adamların gelişimine baktığımızda ligde çalışan teknik adamlar üzerine koyarak gidiyor. Kaliteye ulaşmaya çalışıyor. Türk Milli Takımı'nın şerefli görevine layık olmak, ismimizin geçmesi değerli. Bizim gibi genç teknik direktörlerin hedefleri ve hayallerinden biri milli takımda teknik adamlık yapabilmek."



Türk futbolunun gelişime ihtiyacı olduğunu savunan Buruk, "Hedefleri olan Türk teknik adamların da gelişimde yer alması gerekiyor. Kendi hedef ve misyonları ile Türk halkına hizmet etmesi gerekiyor. Bizler de Türk futbolu için hangi görev verilirse yapmaya hazırız. İnşallah bir gün bu şans verildiğinde milli takımımız için elimizden geleni yaparız. Maddi anlamda kimsenin beklentisi olmaz. Manevi anlamda çok beklenti var. Bunun için elimizden geleni yaparız." şeklinde konuştu.



Okan Buruk, ligin ikinci yarısında kadroya yazılmayan Jakob Brabec'in Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile anlaştığını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2017 Yılında Survivor'da Yarışan Sabriye Şengül, Yarışmaya Yeniden Katılıyor

Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a Transfer

Komşusunun İç Çamaşırlarını Çaldı, "Aşk Kurbanı Oldum" Dedi