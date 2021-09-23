Henüz yeni açılmıştı, hırsızlar dadandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşların 1 lira karşılığında su aldıkları, toplanan paralar ile öğrencilere burs verilecek çeşme, açılmasının üzerinden henüz 1 hafta geçmişken hırsızlık amaçlı tahrip edildi. Çeşmenin bulunduğu mahallenin muhtarı, daha önce muhtarlık binasına bile giren hırsızlardan bıktıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta belediye tarafından, 1 lira atılarak 10 litre su alınan ve toplanan paralar ile de ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına burs imkanı sağlayacak 'Tatlı Çeşme' açılarak hizmete girdi. Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz bir hafta geçen çeşme, bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından kumbarasında biriken 1 liralar alınmak üzere tahrip edildi. Çeşme ile birlikte yanında bulunan tabeladaki amblem de söküldü.

Olayı sabah saatlerinde bölgeden geçen Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek fark etti. Kumbara muhafazasının yerinden söküldüğünü ve içindeki malzemelerin dışarı çıktığını gören İşlek, "Su almak isteyenlerin para attığı kumbara muhafazasını çekmişler, içinde ne varsa hepsini dışarı çıkarmışlar. İçinde en fazla 50 lira vardır zaten o parayı çalsan ne olur? Bir hafta geçti şu hale bakın. Bunu yapmak mala zarar vermektir, insanlara zarar vermektir. Bunun adı hırsızlık değil, hainliktir. Bir de başka mahallelere de belediye önderliğinde hayır yapmak isteyenler de hayrat çeşmeleri yapılacaktı, bu şartlarda kim hayrat düşünür ki" dedi.

"Böyle hainlik olmaz"

Tahrip edilen çeşmenin çalınan parçasının hiçbir maddi değeri olmadığını söyleyen Muhtar İşlek, "Zaten içindekini alamayacaklar, kırdıkları kumbaranın ederi içine atılan 1 lira kadar değerli değildir. Ama bunu da yapmışlar. Burada vatandaş bunu su almak için kullanıyor, kırılınca kimse su alamıyor. Böyle hainlik olmaz. Vatan hainliğidir bu" diye tepki gösterdi.

Asıl amacı yardım olan çeşmenin tahrip edilmesinin diğer herkesi mağdur etmek demek olduğunu ifade eden İşlek, "O paralar toplanacak ve belki de bunu yapanların çok yakından tanıdığı çocukların burs hakkını gasp etmek istediler. Yardıma ihtiyaçları varsa gelsinler yardım edelim, herkese de yardım ediyoruz" şeklinde konuştu.

Keşan'da çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığını ve gerek kendi evi gerekse de muhtarlık binasının da daha önceden hırsızlar tarafından ziyaret edildiğini de anlatan Nedim İşlek, ardı arkası kesilmeyen hırsızlık olayları için, "Bıktık artık bunlardan, evlerimizin kapılarını ne şekilde kapatacağımızı şaşırdık. Aynısı benim de başıma geldi. Vatandaşlar evine kapı yaptırıyor, sabah kalkıyorlar bir de bakıyorlar ki kapıyı sökmüşler. Araçlar da tahrip edilmeye başlandı. Dağ başında mı yaşıyoruz? Bundan önce iki kez de muhtarlık binamıza girdiler. Burası resmi bir kurum ama gayet rahat bir şekilde kırıp kapıyı açıyor, içerisini talan ediyor. Hırsızlar yakalandı ancak tekrar salındı. "Emniyet güçlerimiz sağ olsunlar yakalıyorlar ama ifade verirken bizden önce dışarı çıkarıyorlar. Kendimizden korkmaya başladık? Biz kendimizi nasıl koruyacağız" diyerek, yetkililerden çözüm bulmalarını istedi

Çeşmede yaşanan olaya tanıklık eden mahalle bir sakini ise o anları ve hırsızların adeta cirit attıkları mahalledeki durumu, "Elinde çuval olan iki kişinin geldiğini ve çeşmede bir şeyleri sökmeye çalıştıklarını gördük. Ne yaptıklarını sorunca da 'Su içiyoruz' dediler, bağırınca da kaçtılar. Bunlar ilk değil, sürekli geliyorlar. Evlerin bahçesine girip her şeyi alıyorlar. Geçen gün de bir komşunun bahçesine girmişler, eşyalarını çalmışlar. Kadın peşinden koşup eşyalarını kurtarmak isteyince de 'Benim bunlar' diyor hırsızlar ve sahibinden kendi malını ispat etmesini istiyorlar. Baş edemiyoruz artık" diyerek anlattı. - EDİRNE