Hep Ajda mı okuyacak

"TANRI Misafiri", "Kimler Geldi Kimler Geçti" ve "Uykusuz Her Gece" gibi unutulmaz şarkılarında Fikret Şeneş'in imzası bulunan Ajda Pekkan, ünlü söz yazarı için hazırlanan saygı albümünde yer almadı. Bu durum, Pekkan ile merhum sanatçı arasında geçmişte bir kırgınlık yaşandığı şeklinde dedikodulara yol açtı. Konuyla ilgili suskunluğunu sonunda bozan Pekkan, Şeneş'e kırgın olmadığını söyledi: "Hep Ajda Pekkan aynı şarkıları söyleyemez. Birazcık da benim dışımda şeyler olması gerekiyor. Bir kırgınlık yok. Yıllarca ben okudum, biraz da başkaları okusun. Ben kendim klasikleri bir araya getirerek bir albüm yapacaktım ama sonra kendimi tekrar etmek istemedim açıkçası."



EN ÇOK CEYLAN'I BEĞENDİM



"Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı albümü dinleyip beğendiğini de dile getiren sanatçı, "En çok Ceylan'ı (Çapa) beğendim. Şimdiye kadar hiç şarkı söylememiş olmasına rağmen çok güzel okumuş. Bence şarkıcılığa soyunabilir. Albümdeki aranjmanları da beğendim. Herkes çok güzel yorumlamış" diye konuştu.



Sezen'le ikimiz çok tatlı oluruz



Ajda Pekkan, albüm için "Tanrı Misafiri" şarkısını yorumlayan Sezen Aksu hakkında şöyle dedi: "Sezen'den bu şarkıyı dinlemek çok büyük ayrıcalık oldu. Çok beğendim. Fevkalade icra etmiş. Sezen'e sürekli söylüyorum 'Sahne seni özlüyor' diye. Özellikle ikimiz bir sahnede çok tatlı oluruz. Bizim gibi insanlar gelmez bir daha. Kıymet bilmek lazım."



Ajda Pekkan, Fikret Şeneş klasiklerinden oluşan bir albüm hazırlamayı planladığını, ancak projeden vazgeçtiğini açıkladı.