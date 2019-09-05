Son Dakika Haberleri: "Hep beraber ayağa kalkacağız"
Son Dakika Spor Haber

"Hep beraber ayağa kalkacağız"

3 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda istemedikleri bir durumun içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni bir takım oldukları için zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Sözeri, oyuncuların uyumu ve fizik kalitesinin oturmasının 7-8 haftayı bulabileceğini aktardı.

Sözeri, bu durumu toparlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kimsenin hayal kırıklığına uğramasına gerek yok, hep beraber ayağa kalkacağız. Biz bu durumdan tabii ki memnun değiliz ama lig yeni başladı. İlk yarılar çok iyi puanlar toplayıp ikinci yarılar düşme potasına giren takımlar da gördük. İyi başlasak çok daha iyi olurdu ama oyuncularımızın kalitesinin farkındayız."

Takımda ilk 11'in henüz oturmadığını aktaran Sözeri, "Çünkü bazı mevkilerde problemlerimiz var, özellikle orta sahada problemimiz var, orada oyuncuları değişerek oynatıyoruz." diye konuştu.

Sözeri, ligin 3. haftasında oynadıkları Hatayspor maçının ilk yarısının gelecek için olumlu ışık verdiğini vurgulayarak, "Özellikle gol yedikten sonra oyundan düştük, kırılgan bir yapı oluştu. Golü yedikten sonra istemediğimiz futbola döndük, Hatayspor maçının ilk yarısındaki oyunu 70-80 dakikaya yaydığımızda takımımız istediğimiz sonuçları alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Panik yapmayacaklarını ifade eden Erkan Sözeri, "Oyuncularımızla beraber tekrar ayağa kalkacağız, bu takımı hak ettiği yere getireceğiz ama görünüyor ki sancılı ve zor olacak." şeklinde konuştu.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 3 haftalık periyodunu 2 yenilgi ve 1 beraberlikle geride bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu!
VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı! Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek... Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hep beraber ayağa kalkacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]