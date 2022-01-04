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'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM' - Son Dakika

'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'

04.01.2022 13:55

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın elektrik panosunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan S. (21), "Hep iftira atıyorlardı.

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın elektrik panosunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan S. (21), "Hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyan apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini görünce bina dışına çıktı. Kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" dedi.

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz ise "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi.

Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'
'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'
'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM'

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Muratpaşa, Yangın, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'HEP İFTİRA ATIYORLARDI, BU DEFA DA BEN YAKTIM' - Son Dakika
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