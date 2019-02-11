Hep Kitap İle Gizemleri Sherlock Gibi Çöz!

hep kitap Sherlock Holmes hayranlarını, Holmes'le birlikte suç dünyasının altını üstüne getirmeye davet ediyor!

Okurlar Gizemleri Sherlock Gibi Çöz: Akıl Yürütme Güçlerini Dünyanın En Ünlü Dedektifine Karşı Test Et kitabıyla; Stewart Ross'un, Dr. Watson'ın arşivinden aldığını söylediği yirmi beş yeni maceranın peşine düşüyor ve ünlü dedektif ve doktorun peşinden suçluların izini sürüyorlar.

Gizemleri Sherlock Gibi Çöz ile bu defa Sherlock'tan bir adım önde olabilir, gizemleri onun ünlü tümdengelim yöntemiyle çözebilir ve Baker Sokağı 221B'de rahat bir koltuğa kurulabilirsiniz. Kimi hikâyede kanıtları inceleyerek suçluyu tespit etmeniz gerekecek, kiminde ise Sherlock biraz ipucu verecek, size ünlü dedektifin akıl yürütme yöntemini çözmek kalacak. Kendi kararınızı verdikten sonra arkadaki çözümlere bakmayı da unutmayın!

Ayşegül Gürsel Duyan'ın İngilizce aslından dilimize çevirdiği Gizemleri Sherlock Gibi Çöz: Akıl Yürütme Güçlerini Dünyanın En Ünlü Dedektifine Karşı Test Et, 15 Şubat'ta hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.