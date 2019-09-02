İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri, hep final, hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefinin olduğunu söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Valilik Toplantı Salonu'nda 81 kiloda Avrupa Şampiyonu olan milli boksör Elif Güneri'yi kabul etti.

Güneri ve ailesini tebrik eden Gürel, bu başarının sadece Karabük'ün değil, Türkiye'nin başarısı olduğunu söyledi.

Elif Güneri'nin hem İstiklal Marşı'nı orada çalınmasını hem Türk bayrağının göndere çekilmesini sağlamasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Gürel, "Elif Güneri ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz. Sadece aile meselesi değil, bütün Karabük ve Türkiye olarak sevinçliyiz. Burada birçok boksör adayı arkadaşımız olar onların çalışmalarını görüyorum. Onlarda örnek bir ablayı görmekten mutluluk duyuyorlar. Her başarı aslında bir başka rol modelle gelişir, o manada Elif Güneri'nin diğer kardeşlerimize rol model olması çok önemli. 67 milli sporcumuz mevcut, Karabük olarak ülke sporuna çok önemli katkılarımız var" dedi.

MİLLİ BOKSÖR GÜNERİ DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞU İÇİN MUTLU VE GURURLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Daha önce bu mutluluğu yaşadığını tekrar yaşamanın ayrı bir tat verdiğini anlatan Güneri, şunları kaydetti:

"Şampiyona çok iyi bir şekilde hazırlandım. Sonuç odaklı çalışıyorum. Birçok başarım var, kaybettiğim zaman çok üzülüyorum veya o şekilde düşünmek istemiyorum. Hep final, hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefim var."

Şampiyonaya seri başı gittiğini, ilk turu bay geçtiğini aktaran Güneri, "İkinci tur Litvanyalı arkadaşımla oynadım, üçüncü turu kolay geçecek diye bekliyordum, daha önce iki defa yendiğim arkadaşımdan maçı zor aldım. Final daha çok akıl ve ayak oyunlarıyla geçti. Sonuçta şampiyon oldum, çok gururluyum. Karabük'e, ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için mutluyum" diye konuştu.

Şampiyon olmasının ardından asker selamı vermesiyle ilgili sorulan soruya Güneri, şöyle cevap verdi:

"O gün üç şehidimiz vardı. Yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'deki haberlerden etkileniyoruz. Ben psikolojik olarak çabuk demoralize olabilen biriyim. Biraz duygusallığım var. Ukrayna maçı da 30 Ağustos'a geliyordu, o gün kesinlikle kazanmak zorundaydım. O nedenle kendimi sıktım. Şehitlerimiz olduğu zaman özel günlerimiz olduğu zaman onları da atlamıyoruz. 30 Ağustos'ta da güzel bir zafer elde ettim."

Konuşmanın ardından Vali Gürel, Güneri'ye madalya ve kemerini takarak, hediye takdim etti. Ziyarette, Güneri'nin ailesi ve sporcu arkadaşları eşlik etti.

(Ersin Turan - Rıdvan Bostancı/İHA)