Son Dakika Haberleri: Hep Yek 3 Filmi

Hep Yek 3 Filmi

1 saat önce

Hep Yek 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hep Yek 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hep Yek 3 Filmi, System.String[]
2016'da yayınlanan Hep Yek ve 2017'de yayınlanan Hep Yek 2'nin devam filmi olarak çekilen Hep Yek 3'ün yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Komedi türündeki filmin kadrosunda Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Bilal Kalyoncu kaleme alıyor.


Yönetmen: Özgür Bakar
Senaryo: Bilal Kalyoncu
Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer, Ömer Başdoğan, Serdal Genç
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hep Yek 3
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.02.2019

Hep Yek 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com

İnan Ulaş Torun, Gökhan Yıkılkan, Özgür Bakar, Yönetmen, Sinema
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