Hep Yek 3 Filmi
1 saat önce
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2016'da yayınlanan Hep Yek ve 2017'de yayınlanan Hep Yek 2'nin devam film
i olarak çekilen Hep Yek 3'ün yönetmen koltuğunda Özgür Bakar
oturuyor. Komedi türündeki film
in kadrosunda Gökhan Yıkılkan
, İnan Ulaş Torun
, Ali Sürmeli
, Yıldırım Memişoğlu
, Serdal Genç
gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Bilal Kalyoncu kaleme alıyor. Yönetmen:
Özgür BakarSenaryo:
Bilal KalyoncuOyuncular:
Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun
, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Mahmut Tuncer
, Ömer Başdoğan, Serdal GençFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hep Yek 3Yapımcı Firma:
2506Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.02.2019Hep Yek 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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