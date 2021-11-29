Hepatitte kanser tehlikesi - Son Dakika

Hepatit virüslerinin karaciğer kanserlerinin sebeplerinden biri olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Bu virüsün karaciğer hücrelerinde yaptığı hasarın önceden saptanması hem olası karaciğer kanserinin erken teşhis edilmesini hem de tedavi olarak daha etkin ilaçların geliştirilmesini sağlayabilir" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, 25 Kasım'da yayımlanan bir çalışmada araştırmacıların, 296 karaciğer tümöründe DNA sekans analizi yaparak, hepatit B virüsünün kanser gelişimindeki etkisinin kanser tanısından yıllar önceye kadar başlaması üzerine açıklamalarda bulundu.

Karaciğer kanserinin hem Türkiye'de hem de dünyada en sık görülen kanserlerden birisi olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, hepatit virüslerinin özelliklede hepatit B enfeksiyonunun karaciğer kanserlerinin en önemli sebeplerinden birisi olduğunu belirtti. Uğur Coşkun, Hepatit B virüs aşısının bu konuda önemli koruma sağladığını ancak hala önemli bir risk olarak devam ettiğini aktardı.

Hepatit virüsünün karaciğer kanserine verdiği hasarın araştırılmasına yönelik yapılan çalışmaları örnek gösteren Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Bir çalışmada araştırmacılar, 296 karaciğer tümöründe DNA sekans analizi yaparak, hepatit B virüsünün kanser gelişimindeki etkisinin kanser tanısından yıllar önce hatta bazı olgularda 20 yıl kadar önce başladığını ortaya koydular. Virüs karaciğerdeki kromozomları etkilemekte ve karaciğer kanserine neden olmaktadır. Hepatit B virüsü DNA'sının karaciğer hücresine entegrasyonu sonrası karaciğer hücre DNA'sında geniş çaplı değişiklikler olmaktadır ve bu da karaciğer kanser gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada virüsün karaciğere girdiği andan itibaren genetik değişiklikler yapmaya başladığı gösterildi" ifadelerine yer verdi.

Her Hepatit B hastasında karaciğer tümörü gelişmediğini ancak taşıyıcı olanlar dahil bu virüsün bulaştığı her hastanın yakından takibinin önemli olduğunu belirten Coşkun, "Çünkü kanser riski artıyor. Erken teşhis edilen hastalarda cerrahi ve bazen karaciğer nakli ile tamamen şifa elde ediliyor. İlerlemiş hastalıkta kemoterapi etkisiz. Birtakım akıllı ilaçlar ve immünoterapi ile ilerlemiş hastalarda iyi sonuçlar alıyoruz fakat bunların da etkinliği hala istediğimiz düzeyde değil. Bu virüsün karaciğer hücrelerinde yaptığı hasarın önceden saptanması hem olası karaciğer kanserinin erken teşhisi edilmesini hem de tedavi olarak daha etkin ilaçların geliştirilmesini sağlayabilir" açıklamasında bulundu.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)