Hepgül Özdemiroğlu: Albüm Atilla'ya kavuşmak gibi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hepgül Özdemiroğlu: Albüm Atilla'ya kavuşmak gibi - Son Dakika Magazin

Hepgül Özdemiroğlu: Albüm Atilla'ya kavuşmak gibi

6 saat önce

ATTİLA Özdemiroğlu, "Firuze", "Dünya Dönüyor", "Unutama Beni" ve "Arkadaş" gibi unutulmaz eserlerini ünlü isimlerin seslendireceği proje albümü için 2016 yılında sözleşme yapmış, ancak imza atıldıktan 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Hepgül Özdemiroğlu: Albüm Atilla'ya kavuşmak gibi, System.String[]

ATTİLA Özdemiroğlu, "Firuze", "Dünya Dönüyor", "Unutama Beni" ve "Arkadaş" gibi unutulmaz eserlerini ünlü isimlerin seslendireceği proje albümü için 2016 yılında sözleşme yapmış, ancak imza atıldıktan 5 gün sonra yaşamını yitirmişti. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, o projenin hayata geçirilmesi için kolları sıvadı ve albümün hazırlıklarına yeniden başlandı. Hepgül Özdemiroğlu, "Attila ölmeden 5 gün önce sözleşmeyi imzalamıştı. Kaybedince elimiz albümü yapmaya gitmedi, o kuvveti bulamadık. Ama şimdi çıkarmaya hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok uğraştık. Bu albüm ona yeniden kavuşmak gibi" dedi.


ŞARKI SEÇİMİNDE ÖZGÜR BIRAKTIK


Albümde 28 sanatçının yer alacağını ve hepsinin şarkı seçiminde özgür bırakıldıklarını belirten Özdemiroğlu, şöyle konuştu: "Her sanatçı okuyacağı şarkıyı kendi seçti. Attila'nın isteği de buydu. 'Şarkıcı kendini nasıl hissediyorsa öyle çalışsın' diyordu. Hepsi kendi aranjörüyle çalıştı." Sezen Aksu, Işın Karaca, Zeynep Casalini, Mehmet Erdem, Nükhet Duru, Ayşegül Aldinç, Teoman, Kenan Doğulu, Ceylan Ertem ve Niran Ünsal'ın yanı sıra Atilla Özdemiroğlu'nun müzisyen kızı Lara Özdemiroğlu'nun seslendirdiği şarkıların yer alacağı albümün mart ayında yayınlanması planlanıyor.


HANGİ ŞARKIYI KİM OKUYOR


Sezen Aksu: Bir Vurgun Bu Sevda


Nükhet Duru: Kalbim Ege'de Kaldı


Teoman: Firuze


Kenan Doğulu: Rakkas


Işın Karaca: Petrol


Cem Adrian&Lara Özdemiroğlu: Yara


Ayşegül Aldinç: Lunapark


Gripin: Yeter


Mehmet Erdem: Çok Eskiden


Ajda projeden çekildi


Albümde Ajda Pekkan da yer alacaktı, ancak Süperstar projeden çekildi. Hepgül Özdemiroğlu, sanatçının bu kararıyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:


"Benim net bir bilgim yok. Samsun Demir beni arayıp Ajda Hanım'ın albümde yer alamayacağını iletti. Biz olmasını çok isterdik, fakat bize gelen bilgi bu şekilde."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:56 
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