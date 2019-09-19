Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Cenabıhak rahmet eylesin. Hayatta olanlara hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mersin Valiliğince düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.



Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Rabbim bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin. Onları cennetin en yüksek mertebeleriyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

İstiklal Marşı'nda geçen, "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına atıfta bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehitler yurdu vatanımızda hep bir arada yaşıyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız, gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı en büyük şeref sayan insanlardan oluşmamız, elhamdülillah."

Erbaş, ayet ve hadislerden örnekler vererek şehitliğin önemine değindi.

"Terörün her çeşidini şiddetle kınıyoruz"

Şehitlik ve gaziliğin öneminin milletin damarlarına işlediğini aktaran Erbaş, şunları belirtti:

"Vatanımızı teröristlere, terör örgütlerine karşı savunuyoruz, mücadele ediyoruz. İnsanlarımızı, sınırlarımızı korumak için Mehmetçiğimiz, polisimiz şehit oluyor, gazi oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Vatandaşlarımız zaman zaman terör kurbanı oluyor. Terörün her çeşidini şiddetle kınıyoruz. Toplumların dengesini bozmak için kurulan bu terör örgütlerini destekleyenleri de kınıyoruz. Hepimiz el birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız."

Vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin gençlere ve çocuklara anlatılmasının önemli olduğuna değinen Erbaş, "Şehit yakınlarımızdan ve gazilerimizden özellikle şunu bekliyoruz okul okul dolaşalım, çocuklarımıza, öğrencilerimize, vatanın, birliğin, beraberliğin, huzurun ne olduğunu anlatalım. İslam'ın barış, Müslüman'ın barış insanı anlamına geldiğini anlatalım. Bizim dinimiz ne diyor, 'bir kişiyi, bir masumu haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir insanı ölümden kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.' Bu gerçeği bütün gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize anlatmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitlere ve vefat eden gazilere rahmet dileyen Erbaş, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizden ahirete irtihal etmiş olanlara Cenabıhak rahmet eylesin. Hayatta olanlara hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı.