Hepimiz Meryemiz" Kampanyası

Kayseri'deki sivil toplum kuruluşları, Kudüslü kadınların maruz kaldığı zulmü dünyaya duyurmak amacıyla başlatılan "Hepimiz Meryemiz" kampanyasına destek verdi.

Kayseri'deki sivil toplum kuruluşları, Kudüslü kadınların maruz kaldığı zulmü dünyaya duyurmak amacıyla başlatılan "Hepimiz Meryemiz" kampanyasına destek verdi.



Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde toplanan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Kudüs Dernekleri üyeleri ile vatandaşlar slogan atarak İsrail tarafından Kudüslü kadınlara yapılan zulmü protesto etti.



Grup adına açıklama yapan Aynur Işık, Kudüs'ün tarih boyunca barış, mukaddesat ve selamet anlamlarına gelen isimleri taşıdığını, her zaman insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi.



Kudüs'ün geçmişte İslamiyetin hakimiyeti altındayken insanların asla baskı ve şiddet yöntemine maruz kalmadığını vurgulayan Işık, "Bugün ise Filistin topraklarındaki Kudüs'te dünyanın vicdanını kanatan tarihe kara bir leke olarak sürülen bir süreç yaşanmaktadır. Hiçbir sağlam iradenin kabul edemeyeceği olaylar dünyanın gözü önünde yaşanmaktadır. Filistin'de yaşanan acıları hepimiz az çok biliyoruz. Bu sıkıntıları tüm dünyanın da duymasını istiyoruz. Yaşanan girdaptan en çok etkilenenler hiç şüphesiz kadınlar ve çocuklardı. Kudüslü kadınlar her türlü eziyet ve zorlukları yaşamaktadır." dedi.



Kudüs'te kadınlara yapılan zulümlerin tüm insanlığın tepkisini çektiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:



"Kontrol ve polis noktalarında bekletilmeleri, gece baskınları, ev yıkımları, işgalci İsrail polisi tarafından gözünün önünde eşinin ve çocuklarının darbedilmesi, hatta kendisinin dövülmesi eğitim ve sağlık haklarını kullanamamaları, Kudüslü annelerin, kadınların Mescid-i Aksa'da bir rekat namaz kılmalarına izin verilmemesi, saymakla bitiremeyeceğimiz baskılar yaşanmaktadır. Bu acıları Meryemler, Kudüslü kadınlar sadece hak bildiği davasına sahip çıktığı için yaşamaktadır. Tüm bunlara rağmen Kudüslü hanımlar ilk kıblemizi Mescid-i Akasa'yı terk etmiyor. Özellikle hanım kardeşlerimize ve çocuklara yönelik işlenen cinayetler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın tepkisini çekmektedir. Sağduyulu, vicdan sahibi olan herkesi işgalci İsrail'in çirkin uygulamalarını tüm dünyaya anlatarak Filistinli kadınların yanında durmaya davet ediyorum."

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