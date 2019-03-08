Son Dakika Haberleri: “Hepimizin ortak paydası Bursa”

“Hepimizin ortak paydası Bursa”

1 saat önce

MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından göreve seçilen Başkan Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

“Hepimizin ortak paydası Bursa”, System.String[]
MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından göreve seçilen Başkan Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:05 

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bursa, Ekonomi
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