“Hepimizin ortak paydası Bursa”
1 saat önce
MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından göreve seçilen Başkan Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından göreve seçilen Başkan Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:05
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