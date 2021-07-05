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Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu - Son Dakika

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

05.07.2021 15:24

Bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, ilk defa anne olma heyecanını tattı. Doğum sonrası eşi ve bebeğiyle aile pozunu paylaşan Cemre Kemer, kızına Karla ismini verdi.

Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, annelik sevinci yaşadı. Kemer, ilk bebeğini dün kucağına aldı. 36 yaşındaki Kemer, doğum sonrası Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi. Pozu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınlayan Cemre Kemer, kızına 'Karla adını verdi.

KARLA NE DEMEK?

Karla isminin kökeni Almancadır. Karla, özgür ve güçlü anlamına geliyor.

Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

BEBEĞİ İÇİN EVİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Eşi ile boğazına sıfır olan bir evde yaşayan Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda bebeğini daha rahat ve büyük bir evde büyütmek için taşınmıştı. Evinin manzarasıyla gündem olan ve taşındığı için eleştirilen Kemer, "Gitmeye hiç niyetim yoktu. Bebek odası yapabilmek için taşınıyoruz. Bir de burası çok merdivenli. Altı seneliğine taşınıyoruz. Daha sonra geri döneceğiz" demişti.

Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Cemre Kemer, Aralık, Doğum, Kemer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu - Son Dakika Magazin


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