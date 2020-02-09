Hepsi imha edildi - Son Dakika

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Hepsi imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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