Hepsi imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi."

(İHA)