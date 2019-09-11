Son Dakika Haberleri: Hepsiburada, 17. Altın Örümcek Ödülleri'nde 3 proje ile finalde
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Hepsiburada, 17. Altın Örümcek Ödülleri'nde 3 proje ile finalde

1 saat önce

Hepsiburada, Altın Örümcek Ödülleri'nde Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya ile E-ticaret ve Alışveriş Kategorilerinde finale kaldı.

Hepsiburada, 17. Altın Örümcek Ödülleri'nde 3 proje ile finalde, System.String[]

Hepsiburada, Altın Örümcek Ödülleri'nde Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya ile E-ticaret ve Alışveriş Kategorilerinde finale kaldı.

Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada'nın öncü ve örnek dijital uygulamaları başarılı sosyal sonuçlarının yanı sıra beğeni toplamaya devam ediyor. Hepsiburada son olarak dijital dünyanın prestijli ödülü Altın Örümcek'in finalistleri arasında yer aldı. 2002 yılından bu yana DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ödül verilecek toplam 28 kategori arasından Hepsiburada, Efsane Cuma Entegrasyonu ve Banttan Yayınlar projeleriyle Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya kategorisinde, www.hepsiburada.com web sitesi ile ise E-ticaret ve Alışveriş kategorisinde finalistler arasında yer aldı.

-Hepsiburada iki kategoride ödüle aday

Hepsiburada'nın finale kalan Efsane Cuma'sı, geçtiğimiz 24 Kasım'da dördüncü kez gerçekleşmişti. Yılın bu en avantajlı gününde Hepsiburada on binlerce iş ortağıyla birlikte ailelerin bütçesine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken rekor bir ciroya da imza atmıştı. Hepsiburada, alışverişi duygusal bir ilişkiye dönüştüren Banttan Yayınlar uygulaması ile ise Mayıs 2019'dan bu yana gönderim paketlerinin üzerinde kullandığı bantlarda müşterilerinin alışveriş deneyimleriyle ilgili yorumlarını ve görüşlerini dikkate alarak onların hikayelerine çizim olarak yer veriyor.

Altın Örümcek, Hepsiburada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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