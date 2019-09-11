Son Dakika Haberleri: Hepsiburada, '17'nci altın örümcek web ödülleri'nde finale kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Hepsiburada, '17'nci altın örümcek web ödülleri'nde finale kaldı

1 saat önce

HEPSİBURADA, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Altın Örümcek Web Ödülleri'nde, Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya ile E-ticaret ve Alışveriş Kategorilerinde finale kaldı.

Hepsiburada, '17'nci altın örümcek web ödülleri'nde finale kaldı, System.String[]
HEPSİBURADA, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Altın Örümcek Web Ödülleri'nde, Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya ile E-ticaret ve Alışveriş Kategorilerinde finale kaldı.

E-ticaret platformu Hepsiburada dijital dünyanın prestijli ödülü Altın Örümcek'in finalistleri arasında yer aldı. 2002 yılından bu yana DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ödül verilecek toplam 28 kategori arasından Hepsiburada, Efsane Cuma Entegrasyonu ve Banttan Yayınlar projeleriyle Dijital Pazarlama ve Entegre Kampanya kategorisinde, internet sitesiyle de E-ticaret ve Alışveriş kategorisinde finalistler arasında yer aldı. 28 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak halk oylaması sonucunda finalistler arasında en yüksek oyu alanlar Altın Örümcek Web Ödülleri'nin sahibi olacak.

REKOR CİROYA İMZA ATILMIŞTI

Hepsiburada'nın finale kalan Efsane Cuma'sı, geçtiğimiz 24 Kasım'da dördüncü kez gerçekleşti. Binlerce iş ortağıyla birlikte ailelerin bütçesine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan proje, rekor bir ciroya da imza attı. Banttan Yayınlar uygulamasıyla ise mayıs ayından beri gönderim paketlerinin üzerinde kullandığı bantlarda müşterilerinin alışveriş deneyimleriyle ilgili yorumlarını ve görüşlerini dikkate alarak onların hikayelerine çizim olarak yer veriyor.


Altın Örümcek, Hepsiburada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Michael Schumacher, 6 yıl sonra taburcu oluyor iddiası!
Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı Son Dakika: AYM'den Wikipedia hamlesi: Yasak genel kurula sevk edildi Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hepsiburada, '17'nci altın örümcek web ödülleri'nde finale kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]