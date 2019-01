Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş Trend Verileri'ni Açıkladı

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada e-ticaret platformu üzerinden 2018 yılında 3 milyon adetten fazla kitap alışverişi yapıldı.

Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş Trend Verileri'ni açıkladı. Verilere göre 2018 yılında 3 milyon adetten fazla kitap satışı yapıldı ve bu alışverişler en fazla Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşti. Açıklamaya göre, 226 bin farklı kitabın bulunduğu platformdaki kitap alışverişlerinin yüzde 90'ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitapları oluşturuyor.





2018 yılında kitap satışlarının yüzde 60'ını mobil sitede ve Hepsiburada uygulamasında gerçekleştiren platformdan, üç gün süren Efsane Cuma kampanyasında, 55 bin müşteri 30 bin çeşitten fazla kitap alışverişi yaptı.





Trend verilerine göre, 2018 yılında en çok okuyan bölge Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti. En fazla kitap siparişi verilen iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ oldu.





2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. Kitapseverler, yazarlardan en çok Stefan Zwaig'i aradı.



Açıklanan verilere göre, 2018 yılının en çok satan on kitabı; Kırlangıç Çığlığı (Ahmet Ümit), Abum Rabum (İskender Pala), İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı (Héctor García ve Francesc Miralles i Contijoch) Kanadı Kırık Melekler'in Kanadına Takılanlar (Rukiye Türeyen), Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Grigoriy Petrov), Ay'ı Kim Çaldı (Helen Stratton Would), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali), Mini Masallar Seti 1 (Müjgan Şeyhi), Üç Kız Kardeş (İclal Aydın), Başlangıç (Dan Brown) oldu.



En çok talep edilen yayınevleri ise İş Bankası Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınevi, Timaş Çocuk, Destek Yayınları, Doğan Kitap, Everest Yayınları, Can Yayınları, Adeda Yayınları, Pegasus Yayınları olarak sıralandı.

