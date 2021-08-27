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Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı

27.08.2021 12:46
Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Dünya teknoloji devlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'nda kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada'nın toplam platform satışları 2021'in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL'ye ulaştı.

Dünya teknoloji devlerinin işlem gördüğü NASDAQ Borsası'nda kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada'nın toplam platform satışları 2021'in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL'ye ulaştı.

1 Temmuz'da NASDAQ Borsası'nda gerçekleşen halka arzı sonrası ilk finansal sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, 2021'in ilk yarısı sonunda Pazaryeri'ne üye şirketlerin satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışların yüzde 69'una eriştiğini kaydetti.

KADIN GİRİŞİMCİ SAHİPLİĞİNDEKİ ŞİRKET SAYISI İSE 23 BİNE YÜKSELDİ

Pazaryerinde satış yapan şirketlerin sayısı 2021'in 2. çeyreğinin sonunda geçen yıla oranla 2'ye katlanırken, Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü programından yararlanan kadın girişimci sahipliğindeki şirket sayısı ise 23 bine yükseldi.

2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişle Hepsiburada platformundaki tüm zamanların 3 aylık sipariş rekorunun kırıldığı kaydedildi. Yılın ilk yarısında Hepsiburada platformunda satışa sunulan ürün sayısı (SKU) geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 katına çıkarken, sipariş adedindeki artış ise yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada, 2021 sonu itibarıyla toplam platform satışlarının 28-29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70'ini Hepsiburada Pazaryeri'nde mağaza açan KOBİ'lerimiz gerçekleştiriyor. Bu tablo Hepsiburada'nın yerel kalkınma yoluyla Türk ekonomisine yarattığı katma değerin çarpan etkisiyle arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz," dedi.

"AKTİF SATICI SAYISI İKİYE KATLANDI"

Çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında konuşan Emirdağ, "Hepsiburada olarak Türkiye'den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen tek yerli şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL'lik işlem hacmine imza atmıştık. 2021 ilk yarı sonuçları da şirketimizin güçlü performansını ve büyümeye odaklandığını kanıtlıyor" ifadesini kullandı. Emirdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giderek artan ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra rekabetçi fiyatlarımız, aktif müşteri sayımızın sürekli büyümesini sağladı ve sipariş adedi bu çeyrekte 13 milyon ile rekor kırdı. Lojistik imkanlarımızın gücüyle Türkiye'nin 81 ilindeki tüketicilere 24 saat içinde erişebiliyor olmamız bizi en cazip dijital platformlardan biri haline getiriyor. Bu sayede aktif satıcı sayımız da geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. 2017'de başlattığımız 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programının da 23 bin kadın girişimciye ulaşmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu."

"İkinci çeyrekte daha fazla aktif müşteriye, artan sipariş sıklığına, daha fazla aktif satıcı sayısına ve daha çok ürün sayısına ulaştık" diyen Emirdağ, "Hem elektronikte hem elektronik dışındaki toplam büyüme çizgisi, Hepsiexpress ve henüz Haziran 2021'de devreye giren HepsiPay Cüzdanım gibi yeni stratejik alanlarımızla da desteklendi. Geleceğe yönelik hedefimiz, gerekli adımları atıp yatırımlara hız vererek yılın tamamında güçlü bir büyüme elde etmek ve müşteri sayımızı, sipariş sıklığımızı, satıcılarımızı, ürün yelpazemizi artırmak olacak. 1 Temmuz'da yaptığımız halka arzdan toplam 700 milyon dolarlık kaynak yarattık. Bu kaynak ve güçlü bilançomuzun da yardımıyla önümüzdeki önemli büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz ve Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye pazarının bizim için bir dönüm noktası olduğu dikkate alınırsa, büyümeye öncelik vermek için doğru zamandayız" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN SÜPER (APP) UYGULAMASI

Hepsiburada, ülke genelindeki akıllı operasyon ve lojistik merkezleri, HepsiExpress, HepsiJet, HepsiGlobal, HepsiPay gibi katma değerli servislerden oluşan dev ekosistemiyle, Türkiye'nin ilk süper uygulama platformu olarak gelişimini sürdürüyor. Türkiye'de emsali bulunmayan "Süper Uygulama" ile Hepsiburada, müşterilere geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri (e-ticaret, süpermarket, ödemeler, havayolu biletleri) ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyimini tek bir uygulama üzerinden sunuyor.


Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı
Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hepsiburada 2021 ikinci çeyrek ve yarı yıl sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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