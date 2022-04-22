Hepsiburada  23 Nisan'da 'Bir Gülüş Yeter' projesini çocuklarla buluşturuyor - Son Dakika
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Hepsiburada  23 Nisan'da 'Bir Gülüş Yeter' projesini çocuklarla buluşturuyor

22.04.2022 15:08
Hepsiburada  23 Nisan'da 'Bir Gülüş Yeter' projesini çocuklarla buluşturuyor

Hepsiburada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Bir Gülüş Yeter' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara, dünya klasiklerini de barındıran eserler arasından seçilen binlerce kitap ve oyuncak armağan edecek.

Hepsiburada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Bir Gülüş Yeter' projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara, dünya klasiklerini de barındıran eserler arasından seçilen binlerce kitap ve oyuncak armağan edecek.

Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesinde, farklı konulardaki ihtiyaç sahipleriyle sosyal sorumluluk ve gönüllülük bağlamında ihtiyaçları karşılamak isteyen kişi ya da kuruluşları bir araya getiren online platform 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yapıyor. 'İhtiyaç Haritası' koordinasyonunda belirlenecek okullarda okuyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hepsiburada'nın onlar için özenle seçtiği kitap ve oyuncaklarla kutlayacak.

Hepsiburada'nın çocuklarla buluşturacağı kitaplar arasında, Tom Sawyer, Küçük Prens, Denizler Altında 20 bin Fersah gibi dünya edebiyatının klasik eserleriyle çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, sanata ve müziğe yönlendirici oyun setleri ve oyuncaklar yer alıyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hepsiburada  23 Nisan'da 'Bir Gülüş Yeter' projesini çocuklarla buluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hepsiburada  23 Nisan'da 'Bir Gülüş Yeter' projesini çocuklarla buluşturuyor - Son Dakika
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