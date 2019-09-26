Hepsiburada, allianz sigorta ile iş birliğini duyurdu

E-ticaret platformu Hepsiburada Allianz Sigorta ile stratejik sigorta ortaklığına imza attı. Bu kapsamda, Hepsiburada müşterileri sigortalarını bir tıkla Hepsiburada vasıtasıyla Allianz'dan yaptırabilecek.

Hepsiburada, Allianz ile başlattığı iş birliğiyle, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, Allianz ürünlerine ulaşma imkanını e-ticaret üzerinden sunduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Sigorta ürünlerine ulaşmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise, Hepsiburada'daki Teklif Al butonuna tıklayarak, Allianz Sigorta Başvuru Formu'na yönlenip teklif almak. İş birliği ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Geri Ödeyen Eğitim Sigortası, Eşyam Sigortası ve Yuvam Sigortası yaptırmak isteyenler, ayrıcalıklı Allianz ürünlerine ulaşabilmenin keyfini çıkarıyor" ifadeleri yer aldı.

"HEDEFİMİZ MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, iş birliğiyle ilgili olarak "Bu Hepsiburada'nın sigorta alanındaki ilk stratejik ortaklığı. Türkiye'de e-ticaret ve dijital dönüşümün öncü firması olarak bir ilki daha duyurmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Allianz gibi konusunda uzman, dünya oyuncusu bir partner ile iş birliği yapmaktan dolayı da ayrıca memnunuz. Hedefimiz müşterilerimize daima mükemmel bir alışveriş deneyimi sunarak, onların hayatını kolaylaştırmak. Bu hedefle de mevcut ürün çeşitliliğimize ek olarak, müşterilerimize en uygun sigorta çözümlerini Allianz ile birlikte hızlı, kolay, pratik; kısacası online alışveriş rahatlığı ve konforuyla sunuyoruz. Müşterilerimiz artık 35'den fazla kategoride 25 milyonu aşkın tüketici ürünlerimizin yanı sıra, aynı zamanda sağlık, eğitim, eşya ya da ev sigortalarına Hepsiburada kanalıyla ve Allianz güvencesiyle sahip olabilecekler" dedi.

"DİJİTALLEŞMEYE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Sigorta sektörünün dijitalizasyon lideri olarak yeni teknolojilerin yaşam alışkanlıklarımızı, satın alma davranışlarımızı ve iletişim tercihlerimizi değiştirdiği bir dönemde, müşterilerimize hem daha etkili ulaşabilmek hem de memnuniyetlerini yükseltmek için dijitalleşmeye öncelik veriyor, bu alanda önemli yatırımlar yapıyoruz. Hepsiburada işbirliği ile sigorta sektöründe müşteri deneyimine yeni bir boyut getiriyoruz. Müşterilerimize Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Geri Ödeyen Eğitim Sigortası, Eşyam Sigortası ile Yuvam Sigortası ürünlerimize Hepsiburada üzerinden kolayca ulaşma ve kendilerine en uygun modeli seçerek satış kanallarımıza kolaylıkla ulaşma olanağı sunuyoruz" diye konuştu.