Son Dakika Haberleri: Hepsiburada Bir Kez Daha Davos Zirvesi'nde

Hepsiburada Bir Kez Daha Davos Zirvesi'nde

1 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta gerçekleşecek zirvesine Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner katılacak.

Hepsiburada Bir Kez Daha Davos Zirvesi'nde, System.String[]
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta gerçekleşecek zirvesine Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner katılacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Boyner, 350'yi aşkın oturumun yapılacağı Davos Zirvesi'nde, 22 Ocak'ta "Dijital Ekosistemler Dünyasında Şirket Teorisi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

WEF'in 22-25 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenleyeceği zirvenin bu yılki ana teması "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" olarak belirlendi. Zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvedeki, dijitalleşme ekosisteminin masaya yatırılacağı panelde Hanzade Doğan Boyner, Türkiye'nin yeni ekonomisinin bu konudaki büyük potansiyeline değinecek.

Perakendenin dijital dönüşümüne nasıl öncülük ettiklerini, Hepsiburada'nın çalışmalarından ve projelerinden örnekler vererek paylaşacak olan Boyner, panelde Türkiye'nin dijital dönüşümünü, devletin bu konudaki vizyon ve öncü bakış açısını da ele alarak tüm dünyaya anlatacak.

22 Ocak'ta düzenlenecek olan panelde, "dijital platformlar ve dijitalleşme ekosistemi", "radikal müşteri odaklılık", "girişimci kültür ve organizasyonel çeviklik", "iş birliği ve rekabetin yeni yolları", "teknoloji ve dijitalleşmenin küreselleşmeye etkileri" gibi çeşitli başlıklar ele alınacak.

Bu çerçevedeki görüşlerini aktaracak olan Hanzade Doğan Boyner, global büyümenin katılımcı ve sürdürülebilir olması gerekliliğine vurgu yaparken, eğitimin ve fırsat eşitliğinin öneminin de altını çizecek. Ekosistemin ve özellikle işletmelerin dijital ekonomiye dahil olmalarının nasıl kolaylaştırılması gerektiğine ışık tutacak olan Boyner, dijitalleşme sürecinde müşterisinden çalışanlarına tüm ekosistem için gerekli kalkınma modellerine işaret edecek.

Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçen yıl gerçekleşen zirve sonrasında Ocak 2018'de yayımladığı farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak sunan "Geleceğin Çalışma Modelleri" raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanından incelenen "tek" firma olarak yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Hanzade Doğan Boyner, Boyner, Ekonomi
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