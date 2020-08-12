Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ: "Pandemiyle 3 yıllık e-ticaret hedefine 3 ayda ulaştık" - Son Dakika

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ: "Pandemiyle 3 yıllık e-ticaret hedefine 3 ayda ulaştık"

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Geçen yıl e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ:

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Geçen yıl e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün. Pandemi 3 yılda gelmeye beklediğimiz noktaya 3 ayda gelmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşümün ele alındığı Bloomberg HT Dijital Dönüşüm Zirvesi bugün gerçekleştirildi.

Bloomberght.com ve Bloomberg HT'nin tüm sosyal medya hesaplarından gün boyunca canlı olarak yayınlanan oturumlarda "Ekonomik Faaliyetlerin Devamı İçin Dijital Dönüşüm" konusu işin uzmanları tarafından ele alındı. Moderatörlüğünü Gözde Kuyumcu'nun yaptığı "E-Ticarette Dijital Dönüşüm" konulu oturumun konuğu ise Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ oldu.

Oturumda Emirdağ, e-ticarette dijital dönüşüm üzerine verdiği genel bilgiler ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinin dijital dönüşüme etkisi, geleneksel perakendecilerin bu dönüşüme tepkileri ve Hepsiburada'nın dijital dönüşüme yaptığı yatırımlarla ilgili konuştu.

Emirdağ, şunları kaydetti:

"Hepsiburada e-ticaret platformu, 40'tan fazla kategoride 30 milyondan fazla ürünün yer aldığı, ayda 200 milyon ziyaret alan dev bir ekosistem. Hepsiburada ayrıca Akıllı Operasyon Merkezi, on binlerce markanın, girişimcinin yer aldığı Pazaryeri modeli, kendi operasyonel lojistik yetkinliklerini sunduğu Hepsijet, et süt yumurta gibi tüm taze gıda süpermarket ihtiyaçlarını birkaç saat içinde tüketicinin kapısına getiren Hepsiexpress, dijital ödeme çözümleri sunduğu Hepsipay, e-ihracat programımız HepsiGlobal gibi hizmetler ve iştiraklarle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyor.

Bu hizmetleri sunarken Türkiye ile sınırlı kalmıyoruz. Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı kültürünü birleştiren, veri ile tecrübeyi harmanlayan bir ekibe sahibiz. İstanbul'u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan 1 milyar müşteriye Türkiye'den hizmet vermek istiyoruz. Hepsiburada olarak Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak."

"Dijital altyapı, e-ticaret sektörünün varlığı açısından önemli"

Murat Emirdağ, dünya nüfusunun yarısından fazlasının internet kullandığından ifade ederek, "Şu an baktığımızda ortalama 4,5 milyar insan internet kullanıyor ve bunlardan 346 milyonu sadece bir yılda internet dünyasında giriş yaptı. Rakamlar bu kadar hızlı yükselirken, artık tek bildiğimiz şey teknolojik ve dijital gelişmelerin de aynı hızda, durmadan daha ileri gitmeye devam etmesi gerektiği. Bu nedenle e-ticaret sektörünün devamlılığı sağlayabilmek için dijital altyapının sürekliliğine ve kuvvetli olmasına ihtiyacımız var. Hepsiburada olarak biz, her gün, operasyonel ve lojistik yetkinliklerimizi güçlendirmek üzere yatırımlarımıza durmadan devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatı eve sığdırmaya çalışılan pandemi döneminde daha önce internetten hiç alışveriş yapmamış ya da sadece belirli ihtiyaçlarını karşılayan kesimin de online alışveriş yapmaya başladığını belirten Emirdağ, "Geçen yıl e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün. Pandemi 3 yılda gelmeye beklediğimiz noktaya 3 ayda gelmemizi sağladı. Dolayısıyla, insanların pratikliğini, güvenliğini, hızını ve tüm avantajlarını tecrübe ettiği e-ticarete olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz."

Hepsiburada CEO'su Emirdağ, yaşamın her alanında, kadınların varlığını önemseyen Hepsiburada'nın, 2017 yılında "Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü" pragramını başlattığını hatırlatarak, programla birlikte iş ortakları arasındaki kadın girişimcilerin oranının yüzde 25'e yükseldiğini bildirdi.

Kovid-19 pandemi döneminde, artan e-ticaret talebiyle birlikte kadın girişimcilerin de işlerini e-ticarete taşımaya devam ettiğini belirten Emirdağ, "2020 Mart-Haziran döneminde programa başvuran ve mağazalarını açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış gözlemledik. Hepsiburada'da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasından veya e-ticarette işini kurmasından büyük mutluluk duyuyoruz." yorumunu yaptı.

Emirdağ, Hepsiburada'nın pandemi sürecinde topluma ve ekonomiye verdiği desteklere ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte el ele vermenin ve birbirimize destek olmanın önemine inanıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdik. Ramazan ayında İçişleri Bakanlığı ve Valilikler ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile on binlerce Ramazan paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.

Gebze Akıllı Operasyon Merkezimiz, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress birimlerimizde görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayarak, ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkımızı perçinleyecek ek istihdam planımızı açıkladık. Tekstil perakendecileri ve markalarına destek olmak amacıyla Perakende Dayanışma Hareketi'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda BMD üyesi markalara verdiğimiz ekstra ticari teşviklerin yanı sıra, pazarlama, e-ihracat, lojistik ve teknoloji alanlarında destekler sunmaya başladık."

Hepsiburada, Emirdağ, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ: 'Pandemiyle 3 yıllık e-ticaret hedefine 3 ayda ulaştık' - Son Dakika Ekonomi
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